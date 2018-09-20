Последнее обновление: 20.09.2018 11:53

Евросоюз проверит, нарушал ли Amazon антимонопольные правила

Регулирующие органы Европейского Союза проверяют деятельность крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon.

В частности, чиновники ЕС пытаются выяснить, использует ли компания размещенные на ее сайте данные продавцов так, что это препятствует конкуренции.

"Мы собираем информацию по этому поводу. Для этого отправили целый ряд вопросов участникам рынка", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

По ее словам, проблема заключается в том, что размещая на своем сайте информацию продавцов, Amazon в то же время время конкурирует с ритейлерами. Как считают в регуляторе, компания может использовать данные других продавцов для собственных продаж.

Еврокомиссар уточнила, что речь идет о неофициальной проверке и дело еще не открыто.

По похожему делу Еврокомиссия начала расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen. Их подозревают в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза путем сговора.

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