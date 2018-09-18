Узбекистан готовится к выпуску евробондов

Узбекистан назначил банкира HSBC Одилбека Исакова начальником нового бюро по управлению долгом, рассчитывая уже в следующем году выпустить первые еврооблигации, сообщило министерство финансов во вторник.

Этот шаг приближает Узбекистан к цели привлечения иностранного капитала на свой долговой рынок. Данный процесс был запущен в прошлом году, когда президент Шавкат Мирзиёев взял курс на получение суверенного кредитного рейтинга - необходимое условие для размещения евробондов.

Исаков, гражданин Узбекистана, ранее занимавший должность директора управления по работе с клиентами на рынке долгового капитала банка HSBC, назначен советником министра финансов и начальником нового Управления суверенных и корпоративных долговых обязательств, сообщило Министерство финансов.

Исаков будет курировать процесс получения кредитного рейтинга и эмиссии суверенных еврооблигаций.

По словам одного из источников, банк JP Morgan включен в список банков, которые будут выступать в качестве финансовых консультантов, наряду с Citi.