Последнее обновление: 18.09.2018 14:31

ЕК расследует потенциальный сговор автопроизводителей

Европейская комиссия (ЕК) во вторник объявила о начале полномасштабного официального расследования, цель которого - выяснить, не состояли ли немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) в сговоре с целью избежать конкуренции при разработке автомобилей с пониженными выбросами вредных веществ.

Как говорится в сообщении ЕК, речь идет как о бензиновых, так и о дизельных двигателях.

"Эти технологии призваны снизить ущерб, наносимый легковыми автомобилями окружающей среде. Подобный сговор, если факт его существования будет доказан, мог лишить потребителей возможности приобретать менее загрязняющие автомобили, несмотря на то, что у производителей был доступ к такой технологии", - приводятся в пресс-релизе слова члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В октябре 2017 года Еврокомиссия провела проверки на предприятиях BMW, Daimler, Volkswagen и Audi в Германии, однако не получила однозначных доказательств сговора.

Сейчас расследование концентрируется на информации о технических переговорах германских компаний. Эти переговоры касались систем каталитического восстановления, используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтров улавливания твердых частиц Otto для бензиновых двигателей.

В случае, если Еврокомиссия докажет факт сговора, BMW, Daimler и Volkswagen ждут масштабные штрафы.

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