Deutsche Bank переведет активы из Лондона во Франкфурт после Brexit

Deutsche Bank в соответствии с требованиями регуляторов переместит большой объем активов из Лондона во Франкфурт-на-Майне после выхода Британии из Европейского союза в следующем году.

Deutsche Bank сообщил в опубликованном в понедельник заявлении, что сделает Франкфурт главной площадкой для работы своего инвестбанка, о чем банк говорил еще в прошлом году.

“По сути это означает перемещение активов из Лондона во Франкфурт, и этот процесс уже идет при полном понимании со стороны регуляторов Британии и ЕС”, - сообщил банк, отказавшись уточнить объем перемещаемых активов.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что ЕЦБ оказывает давление на банки, чтобы те перенесли все операции по инвестбанкингу из Лондона в континентальную часть Европы.

Согласно опубликованному Financial Times в воскресенье сообщению, Deutsche может репатриировать из Лондона во Франкфурт около 75 процентов капитала, оценивающегося в 600 миллиардов евро ($699,5 миллиарда).