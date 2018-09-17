МВФ предупредил о снижении ВВП Британии, если она не заключит сделку о Brexit

Британию ждет снижение ВВП, если она выйдет из Евросоюза, не заключив соглашение о Brexit, при этом финансовое положение страны в любом случае окажется хуже, чем если бы она осталась в блоке, сообщил в понедельник Международный валютный фонд.

МВФ ждет роста ВВП Британии примерно на 1,5 процента в 2018 и 2019 годах в случае заключения масштабного соглашения о Brexit по сравнению с порядка 1,75 процента, если бы страна не выходила из ЕС.

В случае если Лондон не достигнет договоренности с блоком, ВВП Британии перейдет к снижению, сказала глава МВФ Кристин Лагард.

“Более неорганизованный выход (из ЕС) будет иметь гораздо более тяжелые последствия, - сказала она в ходе представления ежегодного доклада МВФ о британской экономике. - Позвольте мне прояснить: по сравнению с сегодняшним упорядоченным единым рынком все вероятные сценарии Brexit будут иметь финансовые последствия для экономики (Британии) и, в меньшей степени, для ЕС”.

“Чем серьезнее будут препятствия для торговли в рамках новых отношений, тем дороже это обойдется. Это должно быть вполне очевидным, но, похоже, иногда это не так”.

Британия должна выйти из ЕС в марте 2019 года, однако пока Лондон и Брюссель не смогли достигнуть договоренности о переходном периоде.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд сказал, что правительство страны должно прислушаться к “четким предупреждениям” МВФ о выходе из ЕС без соглашения с блоком.