Внешнеторговый профицит еврозоны в июле снизился до 17,6 млрд евро

Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в июле 2018 года составило 17,6 млрд евро по сравнению с 22,5 млрд евро в июне, свидетельствуют данные Евростата.

В июле 2017 года был зафиксирован внешнеторговый профицит еврозоны на уровне 21,6 млрд евро.

Экспорт из 19 стран еврозоны в государства, которые не являются членами зоны евро, составил в позапрошлом месяце 194,6 млрд евро, повысившись на 9,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Импорт увеличился на 13,4% - до 177,1 млрд евро.

В январе-июле экспорт вырос на 4% - до 1 трлн 319,3 млрд евро, импорт поднялся на 5,1% и составил 1 трлн 200,8 млрд евро. Внешнеторговый профицит уменьшился на 5,4%, составив 118,5 млрд евро.

В июле в 28 странах Евросоюза положительное сальдо торгового баланса со странами, не являющимися членами ЕС, составило 0,1 млрд евро. В январе-июле был зафиксирован дефицит в размере 4,1 млрд евро.