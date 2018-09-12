IKEA объявила об открытии первого магазина на Украине в 2019 году

Шведский ритейлер IKEA объявил в среду от открытии своего первого магазина в Киеве в 2019 году, что президент Украины назвал свидетельством улучшения инвестиционного климата в стране.

“Это подходящий момент для IKEA быть здесь, когда мы смотрим на инвестиционный климат и возможности”, - сказал исполнительный директор компании в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке на встрече с Петром Порошенко.

Вановербеке не уточнил сумму инвестиций в бизнес на Украине и также не сказал, планирует ли компания увеличивать число магазинов.

Порошенко напомнил, что IKEA начала рассматривать возможность выхода на украинский рынок более 10 лет назад.

“К сожалению, инвестиционный климат не позволил IKEA принять правильное решение в то время. И только сейчас, после того как были эффективно налажены работы, когда IKEA нашла надежных партнеров при способствовании государства, констатируя улучшение инвестиционного климата, было принято это чрезвычайно важное решение”, - сказал Порошенко.

Объявление шведского ритейлера последовало за приходом в этом году на Украину ряда других глобальных брендов, включая авиакомпанию Ryanair.

“Я думаю, что инвестиционный бум который сегодня происходит - это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых инвесторов”, - сказал Порошенко.

Пришедшее к власти после революции 2014 года прозападное правительство либерализировало регулирование бизнеса и создало несколько органов для расследования коррупции, которая остается одной из главных причин, препятствующих росту иностранных инвестиций в украинскую экономику.