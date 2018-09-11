Китай попросит у ВТО разрешения ввести санкции против США в рамках торгового спора

Китай на следующей неделе попросит у Всемирной торговой организации разрешения ввести санкции в отношении США за невыполнение Вашингтоном постановления в рамках спора об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году, показала повестка совещания во вторник.

Запрос, вероятно, приведет к началу многолетнего судебного разбирательства. В прошлом ВТО вынесла решение в пользу Китая в рамках спора, касавшегося ряда отраслей, в том числе машиностроения и производства электроники, легкой промышленности, добычи металлов и минералов.