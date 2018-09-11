Калифорния планирует до 2045 года перейти на чистую электроэнергию

Американский штат Калифорния поставил цель к 2045 году полностью перейти на использование электроэнергии только из возобновляемых источников. Соответствующий законодательный акт подписал в понедельник, 10 сентября, губернатор штата Джерри Браун.

Браун позиционирует Калифорнию как мирового лидера движения в защиту климата и за уменьшение объемов выбросов парниковых газов.

Подписание документа состоялось за несколько дней до открытия международной конференции по защите климата, который пройдет в Сан-Франциско 12-14 сентября.

Согласно документу, калифорнийские компании-производители электроэнергии к 2030 году должны увеличить до минимум 60% - на 10% больше, чем сейчас - долю электроэнергии, полученной с использованием солнца, ветра и других возобновляемых источников, передает агентство AP.

После этого, до 2045 года, целью будет довести этот показатель до 100%. Впрочем, это является лишь целью, и в случае провала этих амбициозных планов никаких санкций подписанный губернатором штата документ не предусматривает.

"Это не будет легко и не произойдет сразу, но это должно быть сделано. Калифорния намерена сделать все необходимое, чтобы противодействовать экзистенциальной угрозе, которую представляют изменения климата", - заявил Джерри Браун.

Впрочем, критики отмечают, что цель перейти на использование полностью чистой электроэнергии является нереалистичной, и предостерегают, что последствием может стать повышение стоимости электричества для предприятий и населения.