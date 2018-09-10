Последнее обновление: 10.09.2018 14:40

Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

На стартовом комплексе для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный обнаружены пустоты. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник на космодроме.

Заявка на выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания на стартовом комплексе космодрома на сайте госзакупок датирована 5 сентября.

В качестве заказчика указано предприятие Роскомоса "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры". Заказ отмечен как "закупка у единственного поставщика", начальная цена выполнения работ - 4 568 110 рублей. Закупка отмечена как завершенная. Согласно опубликованному договору подряда, заказчик заключил договор с ООО "Адонис" из Благовещенска в лице гендиректора Алексея Сковпеня.

Оценка состояния старта проводилась в июле. Пустоты под стартовым комплексом появились "из-за ошибок строителей, которые ранее вели работы", рассказал ТАСС источник на космодроме, не уточнив названия ответственной компании. По его словам, работы по ремонту уже ведутся.

Проектирование космодрома Восточный началось в 2011 году. В общей сложности стоимость строительства оценивается в 100 млрд рублей. Строительство космодрома сопровождалось коррупционными скандалами, а строители жаловались на невыплаты заплат.

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