Европа задумалась о подрыве гегемонии доллара

Европа обсуждает способы свести на нет гегемонию доллара и американского финансового господства из-за недовольства санкционной политикой Вашингтона, об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

Немецкие и французские чиновники все активнее ищут пути противодействия финансовому господству США, что лишь подтверждает наличие серьезных противоречий между Европой и Соединенными Штатами, отмечает издание.

Ранее, напоминает Foreign Policy, о необходимости обретения Европой финансовой независимости заявлял глава МИД Германии Хайко Маас, что, по мнению журнала, может стать началом возвращения свободы действий и в европейской внешней политике.

Такие же настроения, добавляет автор статьи, прослеживаются и у министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который призвал к созданию "полностью независимых финансовых инструментов" и выразил желание сделать Европу "суверенным континентом, а не вассалом".

В качестве меры для решения проблемы финансовой независимости Европы, указывает Foreign Policy, было предложено создать альтернативную платежную систему, а также повысить роль европейской валюты и организовать фонд для торговли с подсанкционными странами.

Подобные меры ранее предпринимались такими странами, как Россия, Китай и Венесуэла, однако сейчас, как отмечает издание, подобные "маневры" собираются провести "ключевые американские союзники".

Отношения между США и Евросоюзом обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз с 7 августа ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.

Кроме того, в ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда товаров из Соединенных Штатов.