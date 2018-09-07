ЦБ Филиппин ограничит спекулянтов для борьбы с колебаниями песо

Центробанк Филиппин примет все необходимые меры для борьбы со спекулятивной деятельностью, чтобы предотвратить резкие колебания на валютном рынке, сказал в пятницу глава регулятора, после того как песо достиг минимума более чем за 12 лет к доллару.

Глава ЦБ Филиппин Нестор Эспенилья сказал, что чиновники регулятора предпримут “немедленные решительные меры с использованием всего арсенала имеющихся инструментов” для контроля инфляции, которая в августе ускорилась до максимума почти за десять лет.

“Последовательные меры также будут касаться других угроз, чреватых ускорением инфляции, таких как чрезмерная волатильность обменного курса”, - говорится в сообщении Эспенильи журналистам.

Песо в пятницу достиг отметки в 53,975 к доллару - минимума с июня 2006 года.

С мая центробанк Филиппин повысил процентные ставки на 100 базисных пунктов, в том числе на 50 базисных пунктов - 9 августа. На данный момент ключевая ставка составляет 4,0 процента.

Ранее регулятор сигнализировал, что открыт для дальнейшего ужесточения политики с целью сдерживания инфляции потребительских цен, поскольку экономика достаточно сильна, чтобы приспособиться к более высокой стоимости заимствований.

Вышедшие в среду данные показали, что инфляция на Филиппинах в августе достигла 6,4 процента, превысив прогнозы. После этого некоторые аналитики сказали, что центробанку придется более агрессивно повышать ставки.

Инфляционный таргет регулятора на 2018 и 2019 годы находится в диапазоне 2-4 процента.

В ответ на вопрос, рассмотрит ли центробанк проведение “экстренного заседания” до запланированной на 27 сентября встречи, Эспенилья сказал: “Такой вариант возможен. Посмотрим”.