Аргентина может сократить 40 тысяч работников строительного сектора из-за кризиса

Аргентина может сократить 40.000 рабочих мест в строительном секторе в грядущие месяцы из-за высоких процентных ставок, затрудняющих финансирование, и более скромного, чем ожидалось, плана правительства по сокращению бюджетного дефицита, сообщили представители отрасли и профоюзные лидеры.

Центробанк Аргентины в попытке замедлить инфляцию и остановить падение песо поднял ставку до 60 процентов. Руководители строительных компаний говорят, что денег на финансирование гражданского строительства, анонсированного правительством президента Маурисио Макри, нет.

На этой неделе власти объявили о мерах строгой экономии, пытаясь сократить дефицит бюджета и восстановить доверие к песо, потерявшему 52 процента своей стоимости с начала года.

Президент строительной палаты Густаво Вайс сказал, что высокая процентная ставка и слабость песо затрудняют финансирование для местных компаний.

“Возможно, будет 40.000 увольнений или даже больше из-за сокращения (числа) общественных проектов”, - сказал Вайс.

Это число - примерно 10 процентов от всех трудоустроенных в строительном секторе, согласно данным статистического агентства IERIC.

Проблемы в строительном секторе грозят экономике Аргентины новыми проблемами, а президенту Макри - ростом политического давления.