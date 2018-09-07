Катарский фонд QIA стал владельцем 18,93% Роснефти

Катарский суверенный фонд QIA стал акционером 18,93 процента акций российской госкомпании Роснефть, следует из сообщения партнера QIA по консорциуму - международного трейдера Glencore.

В сообщении Glencore говорится, что сделка по разделу консорциума QIA и Glencore закрыта, в результате чего катарский фонд QIA выкупил 14,16 процента Роснефти. Сделка по продаже 14,16 процента акций Роснефти QIA оценивалась в 7,41 миллиарда евро.

Консорциум QIA и Glencore ранее владел 19,5 процента акций Роснефти.

После закрытия сделки Glencore сохраняет за собой 0,57 процента Роснефти.

В мае консорциум Glencore и суверенного фонда Катара отказался от продажи 14,16 процента Роснефти китайской корпорации CEFC.