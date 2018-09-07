Последнее обновление: 07.09.2018 11:24

Беларусь в августе увеличила ЗВР на $216,2 млн. до $7,2 млрд.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 сентября 2018 года, по предварительным данным, составили 7 246,4 млн. долларов США, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

За август 2018 года золотовалютные резервы выросли на 216,2 млн. долларов США (на 3,1 процента) после роста в июле 2018 года на 198,8 млн. долларов США (на 2,9 процента).

«Увеличению уровня международных резервных активов в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», - говорится в сообщении.

На погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте (госдолг) в августе 2018 года было потрачено $190 млн.

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