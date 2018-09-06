Ford отзывает 1,6 млн пикапов F-150 для замены компонентов ремней безопасности

Американская Ford Motor Co. отзывает около 1,6 млн пикапов F-150 последних годов выпуска для замены компонентов ремней безопасности, которые могут вызвать пожар в случае аварии, говорится в уведомлении об отзыве с рынка Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Управление начало расследование инцидентов в августе.

Натяжители ремней безопасности F-150 во время аварии могут искрить, поджигая другие материалы или газы и пары в автомобиле.

Ford известно о 17 случаях задымления или возгорания в связи с этим дефектом, травм или смертельных исходов, по данным компании, не было, сообщило NHTSA.

Отзыв с рынка затрагивает автомобили F-150 с 2015 по 2018 годы выпуска.