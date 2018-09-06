ExxonMobil инвестирует в нефтехимический комплекс и СПГ-терминал в Китае

Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil подписала предварительное многомиллиардное соглашение о строительстве нефтехимического комплекса и инвестировании в терминал по приёму сжиженного природного газа (СПГ) в Китае, сообщила в четверг Exxon.

Договор с правительством провинции Гуандун подразумевает строительство завода по производству этилена мощностью 1,2 миллиона тонн в год, две очереди по производству полиэтилена и две линии по производству полипропилена в городе Хойчжоу, говорится в сообщении Exxon.

Решение относительно дальнейшей реализации проекта будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от его конкурентоспособности и получения необходимых разрешений, сообщила Exxon. Запуск запланирован на 2023 год.

Exxon уже владеет 25-процентной долей в НПЗ и нефтехимическом заводе в провинции Фуцзянь в партнёрстве с китайской Sinopec.

По сообщению Exxon, компания изучает возможности участия в других нефтехимических проектах в Азии для удовлетворения прогнозируемого роста спроса в регионе.

Если соглашение о строительстве нефтехимического комплекса было ожидаемым, учитывая, что в прошлом году стороны договорились провести совместные изыскания, то намерение Exxon участвовать в проекте СПГ-терминала стало неожиданностью.

На сегодня BP является единственной международной компанией, у которой есть доля в СПГ-терминале в Китае.

Речь идет о совместном предприятии с китайской государственной CNOOC, запуск которого состоялся 12 лет назад.

Exxon согласилась участвовать в строительстве СПГ-терминала в Хойчжоу и поставлять туда сжиженный газ. Деталей относительно мощности или срока реализации проекта компания не предоставила.

Так или иначе, сделку можно назвать жестом доброй воли Китая в условиях торгового конфликта Вашингтона и Пекина.

В четверг заканчивается период общественного обсуждения плана США о введении новых пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов, после чего президент Дональд Трамп сможет ввести тарифы.