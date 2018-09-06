Uber готовится провести IPO в 2019 году, не планирует продажу технологического подразделения

Uber Technologies Inc готовится в следующем году стать публичной компанией и не планирует продавать подразделение, занимающееся исследованиями в области автономного вождения, сказал генеральный директор компании Дара Хосровшахи в среду.

Компания “на данный момент” не продаст Advanced Technologies Group, сказал он в интервью Reuters.

“В конце концов, это крупный актив, который мы создали, и мы можем его монетизировать таким образом, каким захотим. Это не тот вопрос, о котором мы думаем на данном этапе”, - сказал он.

Uber “весьма оптимистично” смотрит на возможность продолжить испытания беспилотных автомобилей в текущем году после смертельной аварии с участием беспилотного автомобиля Uber в городе Темпе, штат Аризона в марте, сказал Хосровшахи. Расследованием ДТП занимаются федеральные регуляторы.

Advanced Technologies Group “совершенно точно” останется частью Uber после IPO, но компания также будет сотрудничать с другими фирмами, которые развивают технологию автономного вождения, сказал он.

Toyota Motor Corp в августе сообщила, что инвестирует $500 миллионов в Uber в рамках совместной работы над развитием беспилотных автомобилей.

Uber готовится выполнить требования, предъявляемые компаниям, акции которых обращаются на бирже, сказал Хосровшахи.

“Темпы роста для компании нашего размера являются непревзойденными. Мы готовимся провести IPO в следующем году, рыночные условия это позволяют”.