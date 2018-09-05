Следующий кризис в Европе может начаться с рынка недвижимости - ЕЦБ

Следующий экономический кризис в Европе может зародиться на рынке недвижимости, но сейчас банки лучше подготовлены, чем во время предыдущего кризиса десять лет назад, сказала глава банковского надзора в ЕЦБ Даниэль Нуи в интервью латвийскому новостному агентству.

В условиях рекордно низких процентных ставок в еврозоне местами произошел резкий скачок цен на недвижимость, и некоторые чиновники говорят, что мягкая денежно-кредитная политика может привести к образованию “пузырей” активов, способных стать причиной нового кризиса.

“Что может вызвать следующий кризис? Я не знаю, но я подозреваю, что это может быть рынок недвижимости, - процитировало Нуи агентство LETA в среду. - Мы точно знаем, что там будет новый кризис. Но мы не знаем, когда и почему он случится”.

Нуи предупредила, что рост цен на коммерческую недвижимость в странах Прибалтики создает угрозу возникновения кризисной ситуации, так же как и использование плавающих процентных ставок, поскольку нет никаких гарантий того, что заработная плата или доходы населения будут расти вместе со ставками.

Это создает более широкие факторы риска для стран Северной Европы, поскольку многие балтийские банки принадлежат скандинавским кредиторам, добавила она.