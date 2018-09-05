Последнее обновление: 05.09.2018 15:53

Меркель назвала нехватку кадров "величайшим вызовом" экономике ФРГ

Нехватка кадров является "величайшим" вызовом для развития экономики Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая 4 сентября во Франкфурте-на-Майне.

По ее словам, во многих регионах Германии "уже есть то, что называют полной занятостью", но одновременно повсюду в стране не хватает специалистов.

"Это может стать самым серьезным сдерживающим фактором", - предупредила канцлер, пояснив, что вопрос, откуда Германия может получить недостающие кадры, является "доминирующим".

Правительство ФРГ намерено этой осенью рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции. Меркель заявила, что осенью в Германии количество работающих впервые достигнет отметки в 45 млн человек. Немецкая экономика демонстрирует рост уже девятый год подряд.

blog comments powered by Disqus
<Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование