Последнее обновление: 05.09.2018 10:46

Суд в Греции отменил специальный налог на вино

Государственный совет Греции — один из высших судов в стране — отменил решение министерства финансов от 2015 года о введении специального налога на потребление вина, сообщает Греческая ассоциация вин.

Новый налог на вино — 15 центов за бутылку объемом 0,7 литра и 20 центов за литровую — был введен в декабре 2015 года правительством Алексиса Ципраса с целью постараться заткнуть дыры в бюджете. Виноделы тогда заявили, что налог уничтожит виноделие и подали иск в Госсовет. В январе 2016 года сотни винных заводов в Греции были закрыты в знак протеста, на входе вывешены черные флаги.

Верховный кассационный суд удовлетворил поданный в январе 2016 года иск ряда организаций виноградарей и виноделов, сообщила Греческая ассоциация вин.

По решению суда, правительство обязано отменить пресловутый специальный налог.

Производители вин приветствовали решение суда, отметив, что с момента введения нового налога заявляли о его несправедливости. В заявлении ассоциации говорится, что им обещали "политическое решение об отмене налога", но добиться этого удалось только через суд.

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