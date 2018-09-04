В ЮАР впервые с 2009 года началась рецессия

Экономика ЮАР во 2-м квартале 2018 года вступила в период рецессии, снизившись на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после падения на пересмотренные 2,6% в 1-м квартале, свидетельствуют обнародованные сегодня официальные данные.

Снижение на протяжении двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии. Ранее такая ситуация наблюдалась в 2009 году. В конце 2016 года сообщалось о начале рецессии, однако затем данные были пересмотрены.

Между тем аналитики в апреле-июне в среднем ожидали роста ВВП ЮАР на 0,6%.

В годовом выражении экономика ЮАР выросла на 0,4% вместо ожидавшегося повышения на 1%.

Курс южноафриканского рэнда ускорил падение после публикации статданных. К 12:40 мск его курс к доллару США рухнул на 2,5% - до 15,225 за $1.