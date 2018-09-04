Нацбанк Казахстана снизил прогноз ВВП на 2019 год

Темпы экономического роста в 2018-2019 годах, согласно оценке Национального банка Казахстана, составят 3,5% и 2,6%, соответственно (3,5% и 2,7% - предыдущий прогноз), сообщила пресс-служба центробанка.

"Предпосылки по росту ВВП в 2018 году не претерпели существенных изменений. Положительная динамика экономической активности в 2018 году будет наблюдаться на фоне роста внутреннего потребительского спроса, сопровождаемого ростом потребительского кредитования", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, предполагается дальнейшее сохранение положительных темпов роста реальных денежных доходов населения. Сохранится позитивная динамика инвестиционной активности в результате реализации проектов в горнодобывающей отрасли и положительной динамики инвестиций в жилищное строительство.

Регулятор отмечает, что экономика Казахстана остается подверженной внешним шокам, цены на нефть по-прежнему являются существенным фактором, определяющим динамику экономической активности.

При реализации сценария $40 за баррель существует высокий риск выхода годовой инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2018-2019 годах, что потребует применение соответствующих мер со стороны денежно-кредитной политики.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в 2018 году будет находиться внутри целевого коридора 5-7%, ближе к верхней границе. В 2019 году инфляция начнет плавное вхождение в новый целевой коридор 4-6%, находясь около его верхней границы.

В качестве базового сценария Нацбанком рассматривался сценарий цены на нефть на уровне $60 за баррель на протяжении всего прогнозного периода.