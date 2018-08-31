РФ осталась крупнейшним импортером сырой нефти в Германию

Россия осталась в 2017 году важнейшим поставщиком сырой нефти в Германию. Эта информация содержится в сообщении Союза нефтепромышленников Германии, опубликованном в пятницу.

Хотя ввоз сократился с 36 миллионов тонн годом ранее до 33,5 миллионов тонн, РФ с долей в 36,9 процента остается крупнейшим импортером (в 2016 году доля была еще выше - 39,5%). На втором и третьем местах среди поставщиков находится Норвегия (11,4%) и Великобритания (9,4%). Суммарно в 2017 году в Германию была импортирована почти 91 тонна сырой нефти.

При этом в 2017 году существенно вырос импорт из стран-членов ОПЕК - с 14,1 млн тонны до 21,5 млн тонны. Внутренние немецкие резервы покрыли около 2,4 процента потребностей (2,2 миллиона тонн).

Общая реализация нефтепродуктов увеличилась в 2017 году на 2,3 процента - до 106 миллионов тонн. Продолжила расти и продажа дизельного топлива - с 37,9 миллиона тонн до 38,7 миллиона тонн. Продажи бензина практически не изменились, оставшись на уровне 18,3 миллиона тонн.