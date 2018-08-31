Польша рассчитывает на решение арбитража по цене на газ из РФ до конца года

Польская нефтегазовая компания PGNiG надеется, что решение Стокгольмского арбитражного суда о снижении цены на российский газ для Польши может быть принято до конца года. Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNіG Петр Возняк.

“Мы надеемся, что окончательное решение арбитражного суда будет принято до конца года", - заявил Возняк.

Он выразил удовлетворение промежуточным решением стокгольмского арбитража, которое было принято в июне. Тогда Стокгольмский арбитражный суд поддержал обоснованность требований польской нефтегазовой компании PGNiG в споре с российским Газпромом относительно необходимости снижения цены на природный газ для Варшавы.

Как информировалось, так называемый Ямальський контракт от 1996 года предусматривает поставки ежегодно до 10,2 млрд куб. м российского газа в Польшу до 2022 года включительно. В 2012 году польская нефтегазовая компания PGNiG подала в Стокгольмский арбитражный суд иск к Газпрому и добилась от российской стороны скидки более чем на 10%.

В феврале 2016 года PGNiG снова подала иск в Стокгольмский арбитраж относительно снижения цены на газ. Решение по этому арбитражу ожидается в ближайшее время.

Цена российского газа для Польши является коммерческой тайной. Однако известно, что она одна из самых высоких среди клиентов Газпрома в Европе.