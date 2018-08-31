ЦБ Аргентины повысил ставку до 60%, пытаясь спасти песо

Центральный банк Аргентины в четверг повысил ключевую процентную ставку до 60 процентов с 45 процентов в попытке контролировать инфляцию, которая составляет более 31 процента, на фоне падения национальной валюты на 15,6 процента до рекордного минимума в 39 песо за доллар США.

Регулятор выпустил заявление, сообщив, что созвал специальное заседание комитета по денежно-кредитной политике, который единогласно проголосовал за повышение ключевой процентной ставки “в ответ на ситуацию с обменными курсами и риском ускорения инфляции”.

В среду Международный валютный фонд (МВФ) призвал проводить более активную денежно-кредитную и фискальную политику в ответ на падение песо, который потерял 52,2 процента своей стоимости к доллару с начала года.

Несмотря на подписание ранее в этом году соглашения с МВФ о выделении кредита стенд-бай в размере $50 миллиардов, президент Аргентины Маурисио Макри изо всех сил пытается убедить рынки в том, что он сможет стимулировать экономический рост, одновременно сокращая бюджетный дефицит и борясь с инфляцией.