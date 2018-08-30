Канада возобновила переговоры о NAFTA, может пойти на уступки США

Канада в среду возобновила переговоры с США, призванные сохранить трехстороннее Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), демонстрируя готовность пойти на уступки Вашингтону.

Мексика и США в понедельник объявили о заключении двустороннего соглашения, дав Канаде возможность вернуться к переговорам о пересмотре NAFTA, на которое приходится более $1 триллиона годового объема торговли между тремя странами.

Несмотря на некоторые трудности, Канада и США могут достигнуть принципиальной договоренности до истечения отведенного на это срока в пятницу.

“Мы с оптимизмом ждем очень хороших, продуктивных дискуссий на этой неделе”, - сказала журналистам в среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Во вторник Фриланд назвала прорывом уступки в сфере торговли автомобилями и трудовых прав, на которые согласилась Мексика.

Три страны намерены заключить торговый пакт до пятницы, чтобы президент Мексики Энрике Пенья Ньето мог подписать его до истечения срока своих полномочий в конце ноября. В этот срок укладывается и 90-дневный период ожидания, предусмотренный торговым законодательством США, после которого пакт сможет подписать президент Дональд Трамп.

“То, что удалось заключить соглашение по этим трудным вопросам с Мексикой, безусловно открыло нам путь к значимым, содержательным и, я надеюсь, продуктивным дискуссиям с США на этой неделе”, - сказала Фриланд после краткой встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Фриланд во вторник ушла от ответа на вопросы о том, в чем Канада готова пойти на уступки, отметив, что основные возражения Оттавы хорошо известны.

Трамп предупредил, что, если Канада не согласится с пересмотренными условиями пакта, он может одобрить двустороннее соглашение с Мексикой и ввести пошлины на импорт канадских товаров.