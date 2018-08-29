Китайские компании будут бурить 36 скважин в Украине

ПАО "Укргаздобыча" подписало контракты с Xinjiang Beiken Energy Engineering (XBEE) и Zhongman Petroleum and Natural Gas Group(ZPNGG) на бурение 36 скважин за 4,31 миллиарда гривен. Об этом сообщает профильный ресурс "Энергореформа".

Так, согласно данным ProZorro, в конце июля был подписан контракт с ZPNGG на 723,52 млн грн (лот №7), в конце августа - с XBEE на 3,308 млрд грн (лоты №1-5).

Кроме того, УГД отклонила предложение ООО "Энергофинанс" по лоту №6 и намерена подписать договор по нему с XBEE на 776,991 млн грн

"Укргаздобыча" в конце декабря 2017 года объявила тендер на бурение 42 скважин, торги по которым прошли в начале февраля. Ориентировочная продолжительность сооружение шести скважин по лоту №1 - 441 сутки, лоту №2 - 734 суток, лоту №3 - 714 суток, лоту №4 - 655 суток, лоту №5 - 766 суток, лоту №6 - 794 суток, лоту №7 - 752 суток.

Добыча газа "Укргаздобычей" в 2017-м увеличилась на 4,4% (на 645,751 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 15 млрд 250,842 млн куб. м. В то же время планка добычи на 2018 год снижена до 15,94 млрд куб. м, что в компании объясняют блокированием выдачи ей лицензий.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.