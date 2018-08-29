Moody's понизило рейтинги 20 компаний Турции

Международное рейтинговое агентство Moody’s во вторник выразило тревогу по поводу банковского сектора Турции, понизив рейтинги 20 финансовых институтов и указав на возросший риск ухудшения ситуации с финансированием.

Аналитики Moody’s не первые, кто говорит об угрозах для банковского сектора Турции в свете нынешнего валютного кризиса. По данным агентства, условия деятельности в стране сейчас хуже, чем изначально предполагалось.

Лира подешевела примерно на 40 процентов с начала года из-за беспокойства инвесторов о влиянии президента Турции Тайипа Эрдогана на денежно-кредитную политику и усиливающихся разногласий с США. Инвесторы опасаются, что экономике грозит “жесткая посадка” и кредиторы могут столкнуться с ростом безнадежных долгов.

“Снижение рейтингов в первую очередь отражает существенное увеличение риска пессимистического сценария, при котором дальнейший негативный сдвиг в настроениях инвесторов может привести к сокращению оптового финансирования”, - говорится в заявлении Moody’s.

Агентство ухудшило на одну ступень базовую оценку кредитоспособности 14 кредиторов, оценки кредитоспособности еще четырех банков были снижены на две ступени. Кроме того, Moody’s понизило на одну ступень корпоративный рейтинг двух финансовых компаний.

“В случае пессимистического сценария, когда произойдет сдвиг в настроениях инвесторов, угроза продолжительного закрытия оптового рынка заставит большинство банков существенно уменьшить долю заемного капитала, либо потребует внешнюю финансовую поддержку со стороны правительства или Центробанка”.