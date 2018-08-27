Трамп сообщил о скором заключении "крупной" торговой сделки с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что США и Мексика близки к заключению “крупной” торговой сделки после продолжавшихся несколько дней двусторонних переговоров о Североамериканском соглашении о свободной торговле (NAFTA).

“Хорошая перспектива крупной сделки с Мексикой!” - написал Трамп в твиттере.

Министр экономики Мексики Идельфонсо Гуахардо в понедельник сказал, что мексиканские и американские чиновники близки к разрешению противоречий в рамках пересмотра NAFTA, но им необходимо урегулировать еще один “очень важный” вопрос.

Гуахардо добавил, что объявление относительно NAFTA “вероятно, стоит на повестке дня”.

Мексиканский источник, знакомый с ходом переговоров, в ответ на вопрос о том, достигли ли США и Мексика соглашения, сказал, что соответствующее объявление “почти наверняка” будет обнародовано в понедельник.