Курсы валют в банках Минска на 27 августа 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,048 рубля, минимальный курс снизился на 0,002 рубля и составил 2,053 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,008 рубля и ставила 2,373 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,38 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,03(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,05(вырос на 0,04 рубля).