Италия угрожает заблокировать проект бюджета ЕС

Италия пригрозила Евросоюзу заблокировать переговоры по проекту бюджета на 2021-2027 годы.

Премьер-министр Джузеппе Конти выразил недовольство тем, что на уровне ЕС не найдено решения по распределению беженцев. Италия может воспользоваться правом вето.

"Италия принимает к сведению, что дух солидарности (между странами ЕС) не воплощается в конкретных действиях. Мы не удовлетворены одним лишь совместным экономическим пространством", - заявил Конти.

Проект бюджета должны одобрить все члены ЕС.

Агентство dpa отмечает, что итальянское правительство, сформированное в июне этого года, ужесточило давление на ЕС в миграционном вопросе. Коалиция из протестного популистского "Движения 5 звезд" и партии евроскептиков "Лига" настаивает, чтобы все члены ЕС принимали беженцев, прибывающих по средиземноморскому маршруту.