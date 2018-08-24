В ЕАЭС снизят таможенные пошлины на ввозимые автомобили

С 1 сентября снижаются пошлины на ввозимые на рынок Таможенного союза автомобили. Об этом сообщается на Евразийской экономической комиссии.

За ввоз нового авто с 1 сентября нужно будет платить 17% от его таможенной стоимости. Несколько лет назад аналогичные пошлины составляли 23%. За ввоз подержанных автомобилей старше 5-7 лет с момента их выпуска пошлины составят 22%.

Ожидается, что в следующем году ставки ввозных пошлин могут быть снижены до 15%.

Новые ставки пошлин на ввозимые автомобили будут применяться на всей территории ЕАЭС.

Согласно решению Совета ЕАЭС, вместе с пошлинами на автомобили будут также снижены тарифы на более чем 95 видов других товаров.