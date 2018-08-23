Лондонское подразделение Deutsche Bank пригрозило правительству России разорвать отношения

Deutsche Bank, который в соответствии со своей политикой и требованиями регуляторов в юрисдикциях, где он работает, должен периодически обновлять информацию о своих клиентах для предотвращения отмывания (легализации) средств и финансирования терроризма, направил соответствующее обращение в российское правительство, попросив связаться с финучреждением по этому вопросу и предупредив, что отсутствие возможности получить самую свежую информацию от «фирмы» может потребовать разрыва деловых отношений.

Газета «Ведомости», которая ознакомилась с текстом письма лондонского подразделения Deutsche Bank от 27 июня, указывает, что срок ответа, на который давалось 30 дней, истек еще в июле и банк теперь может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения.

Представитель Минфина подтвердил получение письма, но детали комментировать отказался, отметив лишь, что аналогичных «запросов от других банков не поступало», а два чиновника финансово-экономического блока сообщили, что правительство ответ направлять не стало, но и от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не приходило.

Представитель Deutsche Bank в ответ на вопросы «Ведомостей» сообщил, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур» (так называемая практика Know your customer — «знай своего клиента»).

Какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано и представители банка и Минфина также не уточнили, а директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков предположил, что, возможно, Deutsche Bank был андеррайтером или агентом по каким-либо сделкам с государственными облигациями или когда-то давно был подписан какой-то мандат на работу в рамках приватизации государственного имущества; информацию об участии Deutsche Bank в качестве организатора выпусков облигационных займов и фискального агента по некоторым из них подтвердил федеральный чиновник, уточнив, что на этом услуги банка прекращались.