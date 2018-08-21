Венесуэла начнет проводить валютные аукционы в попытке выйти из кризиса

Венесуэла во вторник начнет проводить валютные аукционы в рамках более широкого экономического плана, призванного помочь стране выйти из кризиса, сказал в понедельник вечером венесуэльский лидер Николас Мадуро.

В пятницу Мадуро объявил о резком повышении минимальной зарплаты, 96-процентной девальвации нацвалюты и плане привязки цен, пенсий и обменного курса боливара к государственной криптовалюте петро.

Оппозиция и лидеры деловых кругов назвали план “непоследовательным” и предрекли его провал.

“У нас будет новый плавающий обменный курс... он вступит в силу завтра”, - сказал Мадуро, добавив, что правительство со следующей недели планирует проводить по три аукциона в неделю, а впоследствии увеличить их количество до пяти.

“Президент центробанка и министр финансов объяснят условия первого аукциона”, - сказал он.

Венесуэла погрузилась в кризис, столкнувшись с дефицитом продовольствия, после падения цен на нефть в 2014 году. В июле годовая инфляция в стране превысила 80.000 процентов, сообщил контролируемый оппозицией Конгресс. По оценкам Международного валютного фонда, к концу года инфляция достигнет 1.000.000 процентов.

Мадуро сказал, что его правительство стало жертвой “экономической войны”, которую ведут его политические конкуренты при поддержке Вашингтона.