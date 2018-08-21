Украина хочет получить от США катеры для усиления в черноморском бассейне

Киев работает над тем, чтобы получить от Вашингтона катера для усиления сил в черноморском бассейне. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мы работаем над тем, чтобы получить от США катера класса Island, которые усилят наши возможности в черноморском бассейне", - заявил Чалый во вторник на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время эксперты готовят необходимые соглашения. Он также сказал, что Украине необходимо развивать производство собственных катеров для обеспечения порядка в море.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.