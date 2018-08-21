Курсы валют в банках Минска на 21 августа 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,012 рубля и составил 2,038 рубля, минимальный курс снизился на 0,009 рубля и составил 2,045 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,345 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,352 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,03(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,06(не изменился).