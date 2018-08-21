США распечатывают стратегический запас нефти

Минэнерго США объявило о готовящейся продаже нефти из стратегических запасов.

Всего на торги выставят 11 млн баррелей, говорится в сообщении министерства.

Нефть на продажу поступит из Техаса и Луизианы.

Заявки должны быть получены не позднее, чем 28 августа. Поставки пройдут в октябре и ноябре.

В начале 2017 года США собирались продать до 8 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Они были сформированы в США в начале 1970-х после того, как арабское нефтяное эмбарго спровоцировало панику среди потребителей. Резервы содержат почти 700 млн баррелей нефти, что достаточно для полного и бесперебойного обеспечения всех топливных потребностей США в течение 33 дней. Эти огромные запасы хранятся в подземных хранилищах на побережье штата Техас и Луизиана.

Цены на нефть в понедельник снизились на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете неопределенности в Китае и проблем в Турции.

В целом же, по итогам прошлого недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,5%. Для обеих марок это уже третье недельное падение подряд.