Профицит текущего счета Германии останется крупнейшим в мире в 2018 году - Ifo

Профицит счета текущих операций Германии, вероятно, останется крупнейшим в мире в текущем году, несмотря на возросшую торговую напряженность, следует из сообщения исследовательского института Ifo.

Международный валютный фонд (МВФ) и Еврокомиссия в течение многих лет призывали Германию принимать более активные меры для повышения внутреннего спроса и увеличения импорта, чтобы помочь снизить глобальные экономические диспропорции и стимулировать мировой рост.

По оценке Ifo, профицит счета текущих операций Германии, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций, останется крупнейшим в мире в 2018 году, уже третий год подряд, и составит $299 миллиардов. На втором месте окажется Япония, профицит которой будет находится на уровне $200 миллиардов.

Нидерланды, как ожидается, будут на третьем месте с профицитом порядка $100 миллиардов, тогда как Китай не войдет в тройку стран с крупнейшим профицитом текущего счета из-за увеличения импорта и снижения доходов от капитала, находящегося за рубежом, говорится в сообщении Ifo.

В то же время США, вероятно, останутся страной с крупнейшим дефицитом счета текущих операций на уровне примерно 420 миллиардов евро, сказал экономист Ifo Кристиан Гримм.