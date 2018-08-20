Последнее обновление: 20.08.2018 12:40

Курсы валют в банках Минска на 20 августа 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,05 рубля, минимальный курс не изменился и составил 2,054 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,008 рубля и составила 2,338 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,345 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,04(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,06(снизился на 0,02 рубля).

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