Курсы валют в банках Минска на 20 августа 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,05 рубля, минимальный курс не изменился и составил 2,054 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,008 рубля и составила 2,338 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,345 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,04(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,06(снизился на 0,02 рубля).