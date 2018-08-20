Турции снизили кредитные рейтинги и предсказали "жесткую посадку" экономики

Международные рейтинговые агентства Moody's снизили суверенные кредитные рейтинги Турции, сославшись на обвал лиры, некомпетентность госуправления и резкое ухудшение отношений с США - взрывоопасный коктейль, который, согласно прогнозам, отправит турецкую экономику в первую за 10 лет рецессию.

В ходе синхронного решения в ночь на субботу Moody's снизило рейтинг Турции с Ba2 до Ba3, оценив кредитоспособность режима Реджепа Эрдогана на три ступени ниже инвестиционной категории, а S&P опустило оценку с BB− до B+, поместив рейтинг "высоко спекулятивную" группу, на 4 шага ниже инвестиционной.

Обвал турецкой лиры и острая необходимость во внешнем финансировании сулят рецессию и дальнейшее ускорение инфляции, но власти Турции демонстрируют "отсутствие ясного и убедительного плана ответа на кризис", констатирует Moody's: "все большую обеспокоенность вызывает вопрос независимости центробанка", который после внеочередных выборов де-факто перешел под контроль Эрдогана и шокировал инвесторов нежеланием повышать процентные ставки.

Отток капитала обесценил лиру на 38% с начала года - это создает риски корпораций, нагруженных внешним долгом, и турецких банков, зависимых от иностранного финансирования, отмечает S&P.

Экономика Турции в следующем году скатится к рецессии, прогнозирует агентство: ВВП уменьшится 0,5% на фоне обвального падения инвестиций (на 6%), скачка инфляции до 22% и сжатия платежеспособного спроса, из-за которого потребление сократится на 1,4%.

"Существенные риски для Турции несет внешняя политика", предупреждает S&P: в августе США ввели санкции против двух министров турецкого правительства, и "существуют риски новых санкций".

"Точками раздора остаются задержание гражданина США (пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в причастности с попытке госпереворота), вменяемая Турции роль в помощи иранским структурам в обходе санкций, покупка ракетных комплексов С-400 у России", - перечисляет S&P.

В этих условиях на горизонте ближайших месяцев приток иностарнного капитала не вернется, а турецкой экономике предстоит пережить "жесткую посадку", говорится в релизе агентства.

Слабым звеном остается банковская система: ключевые риски - это рост корпоративных дефолтов, сложности с рефинансированием банковского долга и отток депозитов. Если они материализуются, рейтинг Турции может быть снова снижен, предупреждает S&P.