Последнее обновление: 17.08.2018 18:52

Узбекистан будет строить две ГЭС в Таджикистане

Узбекско-таджикские ГЭС вскоре появятся в Таджикистане. Договор о стратегическом партнерстве двух стран подписали президенты Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон.

В строительстве двух гидроэлектростанций в Таджикистане примет участие Узбекистан. Об этом в пятницу, 17 августа, по итогам переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Касаясь сотрудничества в водно-энергетической сфере он также указал, что стороны "выразили готовность продолжать открытый диалог в интересах" Узбекистана и Таджикистана. За конструктивное сотрудничество высказался и Эмомали Рахмон.

Энергия, вырабатываемая на двух ГЭС на реке Зарафшан в Таджикистане мощностью 300 МВт будет, по словам Мирзиеева, поставляться в обе страны. По словам Рахмона, он не раз говорил, что таджикская сторона намерена и впредь не оставлять "соседей без воды". При этом, оба президента так и не затронули на переговорах тему строительства самой высокой в мире плотины на Рогунской ГЭС. Против реализации этого проекта категорически выступал Узбекистан, когда страну возглавлял Ислам Каримов.

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