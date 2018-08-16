ВБ предоставит Украине гарантии на $650 млн.

Всемирный банк по просьбе правительства Украины предоставит гарантии на 650 млн долл. для привлечения на внешних рынках около 800 млн долл.

Условием предоставления гарантии являются вступление в силу ряда экономических законов и достижение соглашения с Международным валютным фондом относительно четвертого пересмотра программы, передает УНИАН со ссылкой на сообщение пресс-службы Всемирного банка.

Отмечается, что по просьбе правительства Украины Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления.

«После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долл., которая поможет заимствовать около 800 млн долл. на внешних рынках», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы новая операция Всемирного банка стало возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация.

«В этом контексте критическим является вступление в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине» (N8331д) и Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» (N6027д), которые были приняты Верховной Радой Украины в июле 2018 года», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что также критическим для правительства является достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы кредитования, без которой новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда по обращению украинских властей посетит Киев в период с 6 по 19 сентября.