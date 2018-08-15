Еврокомиссия грозит Польше судебным иском из-за реформы системы юстиции

Реформа Верховного суда в Польше подрывает принцип независимости судебных органов, считает Брюссель. Варшаве необходимо принять меры в течение одного месяца.

Брюссель рассматривает возможность подачи иска к Польше в Европейский суд в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 14 августа. Причиной столь жестких намерений Брюсселя является реформа системы юстиции в Польше.

В июле в Польше вступил в силу закон, по которому судей смогут досрочно отправлять на пенсию. Это может привести к отставке около 40 процентов действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать судей Верховного суда.

В Евросоюзе считают, что подобный закон "подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей".