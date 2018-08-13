Украина на 23% увеличила экспорт мяса птицы в 1-м полугодии 2018 года

Украина в І полугодии 2018 года увеличила экспорт мяса птицы на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 241 млн долл., сообщает УНИАН.

Экспортная выручка выросла со 196 млн долл. до 241 млн долл. при росте объемов экспорта мяса птицы со 147 тыс. т до 152 тыс. т.

Основным покупателем украинского мяса птицы выступают закупили Нидерланды – 21%. Закупают украинское мясо также Словакия (9,6%), Ирак (8,2%), Беларусь (7,7%), Германия (6,1%), Азербайджан (5,5%) и Гонконг (4,5%).

По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала 271,32 тыс. тонн мяса птицы на сумму 389,64 млн долл.