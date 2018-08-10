Цены на нефть растут на фоне сохранения уровня добычи в ОПЕК в июле

ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут на фоне сообщений Международного энергетического агентства (МЭА) о сохранении уровня добычи нефти в странах ОПЕК в июле, несмотря на ожидания на рост добычи в рамках корректировки договоренностей по сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.14 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21%, до 72,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,15%, до 66,89 доллара за баррель.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном в пятницу, говорится, что добыча жидких углеводородов Россией в июле 2018 года, по предварительным данным, составила 11,6 миллиона баррелей в день, что соответствует уровню октября 2016 года, от которого рассчитывались сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Добыча нефти и газового конденсата в РФ увеличилась до 11,21 миллиона баррелей в сутки, на 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, "значительно более резко, чем ожидалось".

При этом Саудовская Аравия неожиданно снизила добычу в июле на 110 тысяч баррелей в сутки по отношению к июню, до 10,35 миллиона баррелей в сутки. Причиной сокращения добычи стало снижение экспорта, отмечают аналитики МЭА.

Таким образом, добыча нефти ОПЕК в июле сохранилось на стабильном уровне 32,18 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и была продлена до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.