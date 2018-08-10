Швейцария бойкотирует переговоры о соглашении с ЕС, "подрывающем" заработную плату

Планы по созданию нового договора для отношений ЕС и Швейцарии перед Brexit, похоже, оказались под вопросом после того, как проевропейские социал-демократы присоединились к правой швейцарской Народной партии (SVP) в вопросе неприятия соглашения.

Об этом пишет Euobserver.

Швейцарская Федерация профсоюзов SGB заявила, что соглашение может подорвать заработную плату и условия труда в стране.

Отношения между ЕС и Швейцарией регулируются примерно сотней двусторонних соглашений, которые Брюссель хочет заменить одним договором.

Соглашение, которое бы более тесно связывало нейтральную страну с ее крупнейшим торговым партнером, должно было быть подписано еще в начале года.

Брюссель предлагает Берну подписать договор, согласно которому Швейцария, не являющаяся членом ЕС, примет законы Евросоюза, регулирующие единый рынок, а за это получит расширенный доступ к нему. Соглашение также предусматривает, что Европейский суд вправе урегулировать любые споры.

С этим предложением не согласна крупнейшая в швейцарском парламенте Народная партия, имеющая две из семи должностей в правительстве. Многие швейцарские консерваторы также обеспокоены тем, что дают "иностранным судьям" такую ​​власть, и хотят сначала увидеть, каким будет соглашение Британии и ЕС.

Брюссель в прошлом году внес Швейцарию в список наблюдения за налоговыми гаванями и предоставил швейцарской фондовой бирже только один год доступа к единому рынку с возможностью продления, которая связана с согласованием договора.