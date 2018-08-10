Нацбанк РБ внес изменения в порядок продления сроков завершения внешнеторговых операций

Национальный банк РБ постановлением Правления от 1 августа 2018 г. № 348 утвердил в новой редакции Инструкцию о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций.

«Данное решение принято в целях оптимизации процедуры продления сроков экспортных и импортных внешнеторговых операций субъектов хозяйствования», - говорится в комментарии к документу.

В новой редакции инструкции установлена примерная форма заявления субъекта хозяйствования на продление сроков завершения внешнеторговых операций (внесения изменений в разрешение), использование которой «будет способствовать упрощению подготовки информации субъектами хозяйствования и ускорению процесса рассмотрения заявлений». Также оптимизирован перечень документов, прилагаемых к заявлению, определен порядок направления обращений и иной информации с использованием электронных каналов связи.

В соответствии с новой инструкцией субъектам хозяйствования необходимо обращаться за получением разрешений на продление сроков экспортных и импортных внешнеторговых операций на срок до одного года (при экспорте, если сроки завершения внешнеторговых операций превышают установленные законодательством не более чем на 185 дней, при импорте – не более чем на 275 дней) в главные управления Национального банка по областям исходя из места своей регистрации.

Обращения о продлении сроков завершения внешнеторговых операций на период, более указанного, должны адресоваться заявителем в центральный аппарат Национального банка.

Постановление вступает в силу с 10 августа 2018 года. Рассмотрение обращений субъектов хозяйствования, направленных в Национальный банк до вступления постановления в силу, будет осуществляться исходя из ранее установленного порядка.