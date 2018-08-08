Лукашенко повысил возрастной ценз на азартные игры до 21 года

Лукашенко своим указом №305 легализовал такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино).

Запуск онлайн-казино требует наличия лицензии; гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети Интернет; удаленного доступа налоговых органов к виртуальному игорному заведению и подключения такого заведения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса; идентификации физических лиц - посетителей виртуальных игорных заведений.

Кроме того, увеличен возрастной ценз на посещение игорных заведений, в том числе виртуальных, и участие в азартных играх с 18 до 21 года.

«В целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх», - говорится в официальном комментарии.

Вводится запрет на предоставление посетителями игорных заведений денежных средств другим игрокам для участия в азартной игре, а за организаторами азартных игр закрепляется обязанность устанавливать системы видеонаблюдения, фиксирующие всех посетителей и выплату денежных средств.

«Указ позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж», - полагают власти РБ.

Попутно, Лукашенко указом №309 упорядочил лотерейную деятельность на территории РБ. Предусмотрено увеличение допустимого размера призового фонда для электронных лотерей до 95% общего объема принятых лотерейных ставок.

Кроме того, внесены изменения в определение "комбинированная лотерея", что обеспечит его однозначное толкование и исключит неопределенность применения на практике.