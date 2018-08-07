Лукашенко: «Болты и гайки клепать» - не уровень производства для СЭЗ

Лукашенко провел сегодня совещание по вопросу повышения эффективности работы свободных экономических зон, в ходе которого прозрачно намекнул на необходимость создания высокотехнологичных производств в созданных в Беларуси 6 свободных экономических зонах.

«Сегодня вопрос о том, чтобы просто занять людей в свободных экономических зонах, предоставив там льготный режим предприятиям, не стоит. Мы справляемся с занятостью людей, нам нужны высокотехнологичные производства. Если там передовое производство, это должно быстро отразиться на работе всей экономики. А просто создать там конторку, и кто-то будет болты и гайки клепать - это хорошо, но уже не соответствует тому уровню развития, на котором мы находимся", - заявил Лукашенко, которого цитируют государственные СМИ.

Он также поставил вопрос о том, соизмерим ли вклад созданных в СЭЗ предприятий с уровнем предоставленных им налоговых, таможенных и прочих льгот.

"Мне докладывают в правительстве, СЭЗ … формиру(ют) 4% ВВП. Там сконцентрировано почти 13% промышленного производства, около 16% экспорта и порядка 7% прямых иностранных инвестиций. Наверное, это весомый вклад, но соизмерим ли он с теми льготами, которые предоставлены резидентам свободных экономических зон?" - спросил Лукашенко.

"Сегодня правительство вносит очередные предложения, которые якобы должны стимулировать развитие наших свободных экономических зон. Достаточно ли предлагаемых решений для развития свободных экономических зон, если мы соглашаемся, что они должны развиваться в каком-то льготном, особом режиме, и роста прямых иностранных инвестиций. Или по истечении некоторого времени будет очередной проект указа?" – задал еще один вопрос белорусский правитель.